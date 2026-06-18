Україні нададуть $4 млрд нової допомоги, а партнери зроблять рекордні внески в PURL — Міноборони підбило підсумки засідання «Рамштайн»

Керівник Міноборони Михайло Федоров підбив підсумки 35-го засідання у форматі «Рамштайн» і заявив, що Україні нададуть $4 млрд нової допомоги, а партнери зроблять рекордні внески в PURL на закупівлю американської зброї.

Про це він написав у телеграмі.

«Сьогодні партнери оголосили про $4 млрд нової допомоги для України. Важливо, що підтримка дедалі більше концентрується на тих напрямах, які дають найкращий результат на полі бою», — написав він.

Кошти спрямують так:

Майже $1 млрд спрямують на програму PURL, а саме: щоб придбати американські ракети для Patriot. Найбільше на цей блок виділили коштів Німеччина, Норвегія, Нідерланди та Швеція.

Близько $540 млн партнери нададуть на купівлю артилерійських боєприпасів підвищеної дальності — кошти виділили Норвегія, Данія, Іспанія, Литва та Люксембург.

Понад $1 млрд спрямують на дрони. Зокрема, Велика Британія профінансує купівлю 150 тисяч дронів, Нідерланди — крилатих ракет-дронів, а Норвегія — морських безпілотників.

Окремо Німеччина виділить $200 млн на механізм JUMPSTART для довгострокових закупівель ракет до Patriot.

«Також партнери продовжують інвестувати в посилення ППО, засоби РЕБ, бойові машини піхоти, навчальні центри та інші критично важливі спроможності Сил оборони», — додав Федоров.

Президент Володимир Зеленський після засідання сказав, що Україна буде просити у партнерів кошти на нові контракти в армії.