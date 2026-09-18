NYT: Трамп може запропонувати Росії бізнес-угоди ще до завершення війни в Україні

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість укладати бізнес-угоди з Росією ще до завершення війни в Україні.

Про це пише The New York Times із посиланням на двох людей, близьких до переговорів.

У Білому домі вважають, що такі домовленості можуть показати Москві серйозність намірів США щодо відновлення відносин із Росією. Також Вашингтон сподівається створити для російської еліти додатковий стимул тиснути на Путіна заради завершення війни.

Які саме угоди можуть запропонувати Росії, наразі невідомо. Радник Путіна із зовнішньої політики Юрій Ушаков після зустрічі з представниками Трампа 5 вересня заявив, що вони детально обговорювали «економічні питання» та можливі великі взаємовигідні російсько-американські проєкти.

Це змінює попередню позицію Трампа. Торік перед зустріччю з Путіним на Алясці він заявляв, що США не укладатимуть бізнес-угод із Росією, «поки ми не врегулюємо війну».

Водночас Конгрес США цього тижня схвалив новий санкційний законопроєкт, спрямований проти російського енергетичного сектору. Він дозволить президенту запроваджувати мита до 100% проти країн, які купують російські нафту й газ, а також санкції проти російських чиновників, бізнесменів і фінансових установ. Трамп заявив, що підпише документ.