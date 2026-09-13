Кушнер заявив, що головною перепоною для мирної угоди є небажання України йти на територіальні вимоги РФ

Спецпредставник президента США Джаред Кушнер заявив, що мирна угода між Україною та Росією досі не завершена, адже Україна не хоче «відійти до лінії», яку окреслив Путін.

Про це він сказав на форумі YES у Києві.

За словами Кушнера, США вже підготували основну частину угоди, але саме території залишаються найскладнішим питанням у переговорах, бо позиції України та Росії щодо них досі суттєво відрізняються.

Тому американці намагаються знайти «креативне рішення», яке допоможе укласти договір. За словами Кушнера, США сподіваються обговорити наступні кроки з усіма сторонами найближчими тижнями.

«Путін окреслив свою лінію того, чого він хоче досягти. Якби Україна захотіла відійти до цієї лінії, ми б уже мали решту угоди. Але Україна зараз не хоче цього робити», — сказав Кушнер.

Він додав, що візити до Києва та Москви 5—6 вересня були «дуже успішними». Мовляв, тепер США розуміють, якими мають бути наступні кроки для завершення війни, і сподіваються на тристоронню зустріч України, Росії та США.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов казав, що ця зустріч може відбутися в жовтні. А спадковий принц Абу-Дабі Халед бен Мухаммед Аль Нахайян запропонував провести її в ОАЕ.

На запитання, чи вважає він Путіна відкритим до реальних переговорів, Кушнер не дав прямої відповіді — лише сказав, що це стане зрозуміло за результатами подальшої роботи.