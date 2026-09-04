Віткофф і Кушнер відвідають Київ у неділю, а також Москву. На час візиту Україна не битиме по РФ — того ж чекають від росіян

Представники президента Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер відвідають Київ у неділю. Також посланники президента США Дональда Трампа знову приїдуть у Москву.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Зеленський заявив, що з боку України не буде ударів по Росії під час візиту представників Трампа заради їхньої безпеки. Росія теж повинна припинити удари на цей час.

Україна запросила Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до Києва ще у квітні. Але з того часу вони так і не приїхали, хоча неодноразово їздили до Москви. Президент Володимир Зеленський називав це проявом неповаги.

Наприкінці липня журналіст «Радіо Свобода» Алекс Рауфоглу повідомляв, що представники Трампа мають приїхати в Україну на День Незалежності — 24 серпня. Але поїздку знову перенесли через посилення російських атак на Київ.

31 серпня Зеленський розповів, що поговорив телефоном з представниками президента США. Вони домовилися визначити дату їхнього візиту в Україну, адже це, за словами Зеленського, було б «дуже корисно для напрацювання рішень до миру».