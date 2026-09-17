«Автострада» зупиняє роботи на всіх обʼєктах через припинення фінансування

Група компаній «Автострада» — один з найбільших дорожніх підрядників України та найбільший інфраструктурний підрядник Києва — зупиняє роботи на всіх обʼєктах через припинення фінансування.

Про це заявив засновник і керівник «Австостради» Максим Шкіль.

«Допрацювались. Сьогодні держава в один день, без попереджень, будь-якого обговорення і діалогу зупинила фінансування всіх капітальних видатків. [...] У звʼязку з цим «Автострада» вимушена зупинити роботи на всіх обʼєктах», — написав бізнесмен у Фейсбуку.

Восени 2024 року «Автострада» розпочала будівництво метро на Виноградар у Києві вартістю 13,8 мільярда гривень. У червні 2025-го компанія стала єдиним учасником тендеру на продовження робіт з будівництва Подільського мостового переходу в Києві за 1,18 мільярда гривень. Також зараз компанія робить капітальний ремонт Харківського шосе за 1,2 мільярда гривень.