Трамп пригрозив Європі «серйозними митами» через можливе асоційоване членство Канади в ЄС

Президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити «серйозні мита» проти Європи через заяви про те, що Канада може стати першим асоційованим членом Європейського Союзу. Вчора це запропонувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Про це повідомила Politico.

Трамп назвав «смішним» те, що Канада стане асоційованим членом. За його словами, якщо він вважатиме це ворожим актом з боку Європи, то може припинити торгівлю з нею в багатьох сферах.

Однак, як писала Politico з посиланням на джерела 16 вересня, багатьох членів ЄС заява фон дер Ляєн застала зненанька. Деякі канадські посадовці, ймовірно, теж дистанціюються від цієї пропозиції.

Новий посол Канади при ЄС Джонатан Вілкінсон применшив значення перспективи. За його словами, Канада ще не досягла такого статусу, а наразі зосереджена на досягненні конкретних результатів.