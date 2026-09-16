Канада стане першим асоційованим членом ЄС

Президентка Єарокомісії Урсула фон дер Ляєн запропронувала Канаді стати першим асоційованим членом Європейського Союзу.

Про це вона оголосила 16 вересня в річній доповіді «Стан Союзу» під час пленарного засідання Європейського парламенту.

Вона зазначила, що за останні 10 років торгівля між ЄС і Канадою зросла на 75%.

«Ми однаково дивимося на світ — від штучного інтелекту до зміни клімату, від Арктики до геополітики. І ми разом стояли за Україну, оборону, критично важливі сировинні матеріали та ланцюги постачання. Але понад усе, дорогий Марку, Європа та Канада вірять у демократію. Ми віримо, що влада належить не найсильнішим, найбагатшим чи найгучнішим, а всім нам. Демократії мають свободу обирати, з ким працювати», — зазначила фон дер Ляєн.

Вона оголосила, що країни перейдуть від СЕТА до «Альянсу заради майбутнього». ЄС і Канада розширять співпрацю в сферах технологій, оборони, енергетики, видобутку важливих корисних копалин, виробництва акумуляторів, розвитку ШІ, квантових технологій і кібербезпеки. Ключовим спільним проєктом стане Арктика.