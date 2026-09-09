США забороняють імпорт канадського алкоголю, молочних продуктів і мотоциклів

США з 29 вересня заборонять імпорт низки канадських товарів, зокрема більшості алкогольних напоїв, деяких молочних продуктів і мотоциклів. Рішення адміністрації Дональда Трампа стало черговим загостренням торговельної війни між двома країнами.

Про це пише Reuters.

До переліку забороненої продукції потрапили, зокрема, пиво, вино, віскі, бурбон, ром, горілка, текіла, бренді, сироватковий протеїн та окремі види молочної продукції. Ще на низку канадських товарів, серед яких сир, папір, алюміній, деревина і меблі, США запровадять мита у 50%.

Також у Білому домі кажуть, що раніше озвучена Трампом погроза підвищити з 25% до 50% мита на канадські автомобілі з 1 січня залишається чинною.

Вашингтон пояснює нові обмеження дискримінаційними, на думку США, торговельними заходами Канади щодо американської продукції — йдеться про контрмита Канади, які країна ввела у відповідь на 50-відсоткові мита від США на канадські товари загальною вартістю майже $20 мільярдів.

Ці мита ввели того, як кілька раундів переговорів завершилися безрезультатно. Сторони звинуватили одна одну в зриві домовленостей. Премʼєр-міністр Канади Марк Карні закликав країну і надалі переорієнтовуватися на інших торговельних партнерів і поставив під сумнів життєздатність Угоди між США, Мексикою і Канадою, яка протягом десятиліть забезпечувала значну частину безмитної торгівлі в Північній Америці.