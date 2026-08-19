США призупинили введення 50% мит на товари з Канади

Президент США Дональд Трамп призупинив запровадження 50% мит на товари з Канади на три дні. За його словами, США та Канада досягли домовленості, однак документи ще мають остаточно оформити.

Про це повідомив Білий дім.

Мита мали почати діяти сьогодні за відсутності угоди. 21 липня Білий дім опублікував указ Трампа про додаткові 50% мита на певні товари Канади, які мали б стати чинними через 30 днів. В указі США стверджували, що Канада несправедливо дискримінує американські автомобілі, алкоголь та молочні продукти.

Трамп також зазначив, що США можуть відновити роботу над нафтопроводом Keystone XL, який мав зʼєднати нафтові родовища Канади з американськими нафтопереробними підприємствами. Роботу над проєктом зупинили після того, як експрезидент США Джо Байден скасував на це дозвіл у 2021 році.