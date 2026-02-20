Верховний суд США визнав незаконними більшість мит Дональда Трампа

Верховний суд США 20 лютого постановив, що президент Дональд Трамп перевищив свої повноваження, запроваджуючи масштабні тарифи. Він використовував закон, призначений для надзвичайних ситуацій національного масштабу.

Про це пише NBC News.

Судді, розділивши голоси 6 проти 3, постановили, що агресивний підхід Трампа до тарифів на товари, що імпортуються до Сполучених Штатів з усього світу, не дозволяється законом 1977 року під назвою Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA).

Це рішення стосується не всіх мит, введених Трампом. Наприклад, мита на сталь і алюміній ввели на підставі інших законів. Але воно скасовує мита у двох категоріях:

тарифи, які застосовуються до окремих країн або «взаємні» мита;

мито у 25%, яке Трамп ввів на деякі товари з Канади, Китаю та Мексики за незаконне ввезення фентанілу до Штатів.

Мита Трампа

Президент США Дональд Трамп 2 квітня 2025 року оголосив, що вводить мита на товари з інших країн. Під нові тарифи потрапили понад 180 країн і територій (не враховуючи Росію, КНДР, Кубу і Білорусь, які вже під санкціями). Для України ввели мито у 10%.

Уже 9 квітня Трамп відтермінував мита для всіх, крім Китаю, який отримав найвищі тарифи — 145%, тоді як для більшості країн діє базова ставка у 10%. Тоді ЄС 10 квітня дзеркально відклав введення мит у відповідь на тарифи США на 90 днів, до цього рішення нові тарифи мали набути чинності 15 квітня.

У липні Трамп почав оголошувати нові мита. Зокрема, Японія та Південна Корея отримали тариф у 25%, Лаос і Мʼянма — 40%, Малайзія та Казахстан — 25%, а Південно-Африканська Республіка — 30%.

А з 1 серпня Вашингтон запровадив мито у 30% на імпорт з Євросоюзу та Мексики — одних з найбільших торговельних партнерів Сполучених Штатів.