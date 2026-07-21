Трамп увів додаткові 50-відсоткові мита на товари з Канади

Президент США Дональд Трамп увів додаткові 50% мита на певні товари Канади. США стверджують, що Канада несправедливо дискримінує американські автомобілі, алкоголь та молочні продукти.
Відповідний указ опублікований на сайті Білого дому.
Йдеться про низку канадських товарів — «від вина до хокейних ключок і цементу». Мита не поширюватимуться на енергоносії, калійні добрива, рибу та рідкісноземельні метали, а також на товари, на які вже діють мита США.
Як пише Reuters, мита будуть застосовувати до імпорту з Канади на суму майже $20 мільярдів. Це приблизно 5,2% від вартості всіх товарів, які США імпортували з Канади у 2025 році.
Журналісти AP вважають, що цей крок може спровокувати нову хвилю економічного хаосу, що загрожує зростанням інфляції та подальшим погіршенням відносин між двома країнами, які до повернення Трампа в Білий дім були тісно пов’язані між собою.
Нові тарифи мають стати чинними за 30 днів.
- Президент США Дональд Трамп 2 квітня 2025 року оголосив, що вводить мита на товари з інших країн. Під нові тарифи потрапили понад 180 країн і територій (не враховуючи Росію, КНДР, Кубу і Білорусь, які вже під санкціями). Для певної продукції з Канади діяли мита у розмірі 25%. Потім їх підвищили до 35%.
- У лютому Верховний суд США визнав більшість мит Трампа незаконними. Сам Трамп назвав рішення суду «ганьбою» та оголосив, що вводить нові мита на весь імпорт на підставі «Закону про торгівлю» 1974 року.