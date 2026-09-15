Зеленський заявив, що Росія двічі намагалася атакувати дронами його літак у Молдові

Росія двічі за останні тижні намагалася атакувати літак президента України Володимира Зеленського під час польотів через Молдову.

Про це він заявив в інтерв’ю CBS News.

За словами Зеленського, перший інцидент стався 9 вересня, коли президентський борт вилітав із Кишинева до Норвегії. Тоді прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявляв, що літак Зеленського ледь не зіткнувся з безпілотником під час вильоту з Молдови.

Молдовська влада згодом підтвердила, що безпілотник упав і вибухнув за 160 кілометрів від міжнародного аеропорту Кишинева. Обмеження на використання повітряного простору зняли, і літак Зеленського вилетів із запізненням.

Президент також розповів CBS News, що кілька днів потому під час повернення в Україну через Кишинів ситуація повторилася. За його словами, один або два дрони знову зайшли в повітряний простір Молдови.

Українська делегація тоді не постраждала. Спочатку було незрозуміло, чи був цей інцидент навмисною атакою. Тепер Зеленський каже, що вважає його частиною російської стратегії залякування українського президента та іноземних лідерів.

Президент також згадав атаку російського дрона біля пункту пропуску «Ягодин» на українсько-польському кордоні 13 вересня. Під час атаки там був потяг, у якому перебували іноземні високопосадовці, зокрема європейські чиновники та колишній директор ЦРУ Девід Петреус. Зеленський припустив, що Росія могла знати про присутність американців та європейців у поїзді.

«Я думаю, що вони знали. Ось чому, коли в цьому поїзді перебували європейці, американці та велика делегація, вони й атакували», — заявив президент.