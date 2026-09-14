Трамп: Україна може отримати ліцензію на виробництво «менш сучасних» ракет для Patriot

Україна може отримати ліцензію на виробництво «менш сучасних» ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це заявив президент Дональд Трамп.

На борту літака журналісти запитали Трампа, чи зможе президент Володимир Зеленський домогтися від США ліцензії, на що Трамп відповів: «Менш сучасну версію».

Напередодні Зеленський заявляв, що разом з Трампом «політично» вирішив питання про виробництво ракет для Patriot в Україні. Згодом американський президент заявив, що ще не погодив передачу технологій, бо країни, яким передають такі технології, «одного дня можуть обернути їх проти вас».

Зеленський 12 вересня заявив, що Росія виробляє 140 балістичних ракет на місяць, тому Україні потрібно 100—120 ракет для Patriot щомісяця взимку. Водночас за стандартами НАТО необхідно 280 перехоплювачів на місяць.