Трамп ще не вирішив, чи давати Україні ліцензію на виробництво ракет до Patriot

Президент США Дональд Трамп ще не ухвалив остаточного рішення про надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для ППО Patriot.

Про це Трамп сказав в інтервʼю Financial Times.

За словами Трампа, Вашингтон поки лише розглядає можливість передати Україні відповідну ліцензію. «Patriot — це дуже сильна зброя, і ми повинні бути дуже обережними щодо того, кому дозволяємо її виробляти», — заявив президент США.

На початку липня на саміті НАТО в Анкарі президент США заявив, що Вашингтон надасть Києву ліцензію на виробництво ракет до Patriot. Водночас президент Володимир Зеленський повідомляв, що на зустрічі 28 липня вони з Трампом теж обговорювали ліцензію.

Водночас в інтервʼю FT Трамп також повідомив, що найближчими днями Україну відвідають його спецпредставник Стів Віткофф і зять Джаред Кушнер. Політики вперше приїдуть до Києва в межах зусиль адміністрації США щодо припинення війни Росії проти України.