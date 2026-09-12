На АЗС тестують систему, яка попереджатиме про атаку дронів

На АЗС тестують систему, яка попереджатиме про наближення російських дронів.

Про це повідомив премʼєр-міністр Сергій Корецький.

Механізм визначатиме напрямок руху безпілотників, щоб оператори могли завчасно реагувати на загрозу. Згодом підключать інші бізнеси.

Останнім часом росіяни частіше бʼють по українських автозаправках. Зокрема, 11 вересня російські дрони атакували автозаправні станції в Дніпровському й Оболонському районах Києва. Пожежі вже ліквідували. Двоє людей загинули, є постраждалі.

Напередодні четверо людей постраждали через російську атаку на АЗС у Голосіївському районі Києва. На місці удару загорівся легковий автомобіль, пошкоджена зупинка громадського транспорту.