Четверо людей постраждали через атаку РФ на АЗС у Києві. Що відомо про атаки в інших містах

Четверо людей постраждали через російську атаку на АЗС у Голосіївському районі Києва. Також відомо про наслідки атак на Київщині та у Дніпрі.
Про це повідомили ДСНС, мер Києва Віталій Кличко та Дніпропетровська ОВА.
На місці удару загорівся легковий автомобіль, пошкоджена зупинка громадського транспорту. Також загорілися дизельні генератори та 8-поверхова нежитлова будівля.
На Київщині через ранкову атаку одна людина загинула, ще двоє отримали травми. Є руйнації у Бучанському, Фастівському й Обухівському районах.
У Бучанському районі пошкоджені приватні будинки, виникла пожежа на відкритій території. У Фастівському районі уламки пошкодили будівлю ветеринарної клініки та приватний будинок. Жінка отримала осколкове поранення.
За попередньою інформацією, в Обухівському районі внаслідок атаки загинула людина, ще одна — травмована. Виникла пожежа на одному зі складів.
Також Росія атакувала Дніпро. Двоє людей загинули, ще двоє зазнали поранень. Пошкоджене підприємство харчової промисловості.
- У ніч на 10 вересня Росія атакувала Україну 149 БпЛА типу «Шахед», «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія». ППО знешкодила 128 дронів.