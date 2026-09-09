Українські дрони вперше атакували два заводи на території Росії за понад 3 000 км від кордону

Українські дрони вперше атакувала два заводи в російському Ямало-Ненецькому автономному окрузі за 3 000 кілометрів від кордону. Ідеться про Новоуренгойський і Пуровський заводи.

Про це звітують Сили спеціальних операцій.

Заводи забезпечують підготовку та переробку газового конденсату, який видобувають на родовищах Ямалу. Пуровський завод у 2025 році переробив 13,4 мільйона тонн газового конденсату. Потужність Новоуренгойського заводу — 19,5 мільйона тонн сировини на рік.

Раніше сьогодні компанія Fire Point підтвердила удар по Новоуренгойському заводу. Українські дрони подолали 3 300 кілометрів і успішно уразили ціль. Завод розташований в центрі унікального Уренгойського родовища та отримує додатковий ресурс по конденсатопроводах Ямбург — Уренгой та Заполярне — Новий Уренгой.