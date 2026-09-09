Україна вдарила по Новоуренгойському заводу, де готують конденсат до транспортування. Це за понад 3 000 км від кордону

У РФ під ударом Новоуренгойський завод, де готують конденсат до транспортування, — за понад 3 тисячі км від кордону України.

Про це повідомили OSINTери та компанія Fire Point.

«Вгадайте, хто подолав понад 3 300 км і успішно уразив ціль», — в українській оборонній компанії Fire Point підтвердили удар.

Потужність заводу — близько 19,5 млн тонн сировини на рік. Місцевий губернатор підтвердив, що на місці атаки спалахнула пожежа.

Завод розташований в центрі унікального Уренгойського родовища та отримує додатковий ресурс по конденсатопроводах Ямбург — Уренгой та Заполярне — Новий Уренгой.