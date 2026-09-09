Головнокомандувач Драпатий скасував понад 30 старих наказів Генштабу ЗСУ

Головнокомандувач Михайло Драпатий нещодавно скасував понад 30 старих наказів Генштабу ЗСУ. Начальник відділу комунікацій 14 армійського корпусу Віталій Саранцев заявив, що головнокомандувач «позбавив військо від купи старого бюрократичного мотлоху».

Серед скасованих наказів — застарілі програми підготовки, курси стрільби, концепції фізпідготовки і десятки проміжних документів про внесення змін у базу ЗСУ.

За словами Саранцева, багато з них суперечили стандартам навчання під час повномасштабної війни і відповідали вимогами 2016—2020 років.

«Командири на місцях більше не зобовʼязані заповнювати звітність або проводити заходи за стандартами й настановами 8—10-річної давнини, які втратили практичний сенс у сучасній війні. Це вивільняє їхній час для реальної роботи, а не для колупання в застарілій бумажні та процедурах. Це дійсно гарне велике «осіннє прибирання». Армія позбувається застарілого баласту, щоб працювати швидше, сучасніше та без зайвої бюрократії», — прокоментував начальник відділу комунікацій 14 армійського корпусу.