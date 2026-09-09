FT: Директора ЦРУ Джона Реткліффа можуть долучити до переговорів США з Україною та Росією

Білий дім розглядає можливість скоротити участь Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера в переговорах про закінчення війни в Україні. До переговорного процесу хочуть долучити директора ЦРУ Джона Реткліффа.

Про це пише Financial Times з посиланням на співрозмовників.

У Білому домі хочуть таким чином спробувати відновити дипломатичні зусилля для завершення війни. За словами співрозмовників, Реткліфф відіграватиме активнішу роль у так званій човниковій дипломатії між Росією та Україною й водночас буде підтримувати контакти з представниками розвідувальних служб обох країн.

Джерела також уточнили, що президент США Дональд Трамп досі не ухвалив остаточного рішення.

За словами людей, обізнаних із ситуацією, Віткофф, ймовірно, збереже посаду спеціального посланця США з миротворчих місій. Він також може паралельно з Реткліффом залишитися залученим до переговорів стосовно України. Водночас наразі Реткліфф і Віткофф сперечаються за те, хто очолить переговори.

Кушнер уже розповів друзям, що очікує невдовзі відійти від українського напряму і хотів би зосередитися на дипломатичних зусиллях, пов’язаних з конфліктом у секторі Гази та війною між США та Іраном.

Як додали джерела FT, цієї весни Білий дім також розглядав можливість призначити нового посла США в Москві, щоб відкрити ще один канал для діалогу з Росією.