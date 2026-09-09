Українські військові атакували російський винищувач Су-33 та вертоліт Мі-8 в Анапі, а також судна в Новоросійську.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді.

Також були пошкоджені або знищені кілька російських військових кораблів, зокрема ракетоносії на військовій базі в Новоросійську.

У районі Геленджика українські військові атакували дві російські радіолокаційні станції — «Каста-2Е2» та 92Н6, що входять до складу зенітних ракетних комплексів С-300/С-400.

У межах операції «Молочка» СБС атакували ще 13 суден, які належать до російського тіньового флоту в Чорному морі. Загалом від початку операції 6 липня СБС атакували уже 282 судна.