Українські військові атакували російський винищувач Су-33 та вертоліт Мі-8 в Анапі, а також судна в Новоросійську.
Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді.
Також були пошкоджені або знищені кілька російських військових кораблів, зокрема ракетоносії на військовій базі в Новоросійську.
У районі Геленджика українські військові атакували дві російські радіолокаційні станції — «Каста-2Е2» та 92Н6, що входять до складу зенітних ракетних комплексів С-300/С-400.
У межах операції «Молочка» СБС атакували ще 13 суден, які належать до російського тіньового флоту в Чорному морі. Загалом від початку операції 6 липня СБС атакували уже 282 судна.
- Сили оборони в ніч проти 6 вересня атакували аеродром «Ростов-на-Дону», три обʼєкти російської ППО і установки Рязанського НПЗ, що забезпечують понад 77% усіх його потужностей первинної переробки нафти.