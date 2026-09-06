Сили оборони вночі вдарили по Рязанському НПЗ й атакували аеродром «Ростов-на-Дону»

Сили оборони атакували аеродром «Ростов-на-Дону», три обʼєкти російської ППО і Рязанський НПЗ.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

У Ростовській області атаковані РЛС «Подльот» і два ЗРГК «Панцир-С1». Українська компанія Fire Point зазначила, що українські безпілотники FP-1 уразили найбільші установки первинної переробки нафти НПЗ.

Ці установки забезпечують понад 77% усіх потужностей первинної переробки нафти Рязанського НПЗ.

Перед цим НПЗ у Рязані атакували в ніч проти 29 липня.