Сили оборони вночі вдарили по Рязанському НПЗ й атакували аеродром «Ростов-на-Дону»

Сили оборони атакували аеродром «Ростов-на-Дону», три обʼєкти російської ППО і Рязанський НПЗ.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
У Ростовській області атаковані РЛС «Подльот» і два ЗРГК «Панцир-С1». Українська компанія Fire Point зазначила, що українські безпілотники FP-1 уразили найбільші установки первинної переробки нафти НПЗ.
Ці установки забезпечують понад 77% усіх потужностей первинної переробки нафти Рязанського НПЗ.
Перед цим НПЗ у Рязані атакували в ніч проти 29 липня.
- Рязанський НПЗ — один з найбільших у Росії. Щороку він може переробляти приблизно 17 мільйонів тонн нафти — це майже 5% від усієї нафтопереробки Росії.
- На заводі виробляють автомобільні бензини, дизельне пальне, авіагас та інші нафтопродукти, які використовують, зокрема, для забезпечення потреб ВПК та армії РФ.