Сили оборони вночі вдарили по Рязанському НПЗ — одному з найбільших у Росії

У ніч проти 29 липня українські військові вдарили по нафтопереробному заводу в Рязані, місцю базування катерів Чорноморського флоту Росії у Криму та низці інших військових обʼєктах росіян.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Рязанський НПЗ — один з найбільших у Росії. Щороку він може переробляти приблизно 17 мільйонів тонн нафти — це приблизно 5% від усієї нафтопереробки Росії.

На заводі виробляють автомобільні бензини, дизельне пальне, авіагас та інші нафтопродукти, які використовують, зокрема, для забезпечення потреб ВПК та армії РФ.

По НПЗ в Рязані востаннє прилітало 15 травня — тоді удар пошкодив три установки первинної переробки нафти. Після цього завод призупинив роботу.

Крім того, Сили оборони поцілили в місце базування швидкісних катерів Чорноморського флоту РФ у районі Міжводного в Криму. Там обслуговують катери, які залучають до патрулювання, охорони узбережжя, логістичного забезпечення та виконання інших завдань в інтересах російських окупантів.

Серед інших цілей цієї ночі — радіолокаційна станція у Брянській області, місце зберігання та пуску ударних БпЛА в Донецьку, склад матеріально-технічних засобів у Портівському та автомобільний міст у районі Виселок Донецької області.