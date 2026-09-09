Німеччина готова допомогти Україні ідентифікувати чоловіків призовного віку, які перебувають у ФРН. Керівник МЗС Йоганн Вадефуль вважає, що вони повинні повернутися в Україну.

Про це пише Reuters.

За словами міністра, ці чоловіки мають повернутися в Україну. Берлін готовий допомогти, адже має дані про них, зокрема інформацію про отримання соцвиплат, реєстрацію і посвідки на проживання.

Вадефуль також заявив, що Україна має купувати більше зброї у німецьких виробників. Він пояснив це тим, що Німеччина є одним з найбільших донорів України та розраховує на певні замовлення для власної оборонної промисловості.

«Наразі ми не повністю задоволені обсягом замовлень, які отримуємо в Німеччині», — сказав міністр.