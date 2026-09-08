ЄС дозволив Україні купувати ракети для Patriot за рахунок 90-мільярдної позики

Країни-члени Європейського Союзу погодили виняток для України, який дозволить закуповувати ракети-перехоплювачі для систем Patriot коштом європейського кредиту.
Про це йдеться у спільній заяві президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і генерального секретаря НАТО Марка Рютте.
«Разом з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте я вітаю домовленість держав-членів щодо винятку для України на закупівлю критично важливих товарів для систем протиповітряної оборони Patriot», — сказала фон дер Ляєн.
За її словами, наступний транш на €3,2 мільярда дозволить Україні краще захистити повітряний простір від російських атак. Ці кошти надійдуть у межах Ukraine Support Loan.
Президентка Єврокомісії зазначила, що це доповнює €8,4 мільярда, які ЄС уже виділив Україні в межах цього кредитного механізму, зокрема на протиповітряну оборону.
- На початку вересня Україна звернулася до ЄС із проханням дозволити за кошти кредиту закуповувати американські перехоплювачі для Patriot, оскільки правила механізму передбачають пріоритет для європейської та української оборонної продукції. Для закупівлі американських компонентів був потрібен окремий виняток.