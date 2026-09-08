ЄС дозволив Україні купувати ракети для Patriot за рахунок 90-мільярдної позики

Країни-члени Європейського Союзу погодили виняток для України, який дозволить закуповувати ракети-перехоплювачі для систем Patriot коштом європейського кредиту.

Про це йдеться у спільній заяві президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

«Разом з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте я вітаю домовленість держав-членів щодо винятку для України на закупівлю критично важливих товарів для систем протиповітряної оборони Patriot», — сказала фон дер Ляєн.

За її словами, наступний транш на €3,2 мільярда дозволить Україні краще захистити повітряний простір від російських атак. Ці кошти надійдуть у межах Ukraine Support Loan.

Президентка Єврокомісії зазначила, що це доповнює €8,4 мільярда, які ЄС уже виділив Україні в межах цього кредитного механізму, зокрема на протиповітряну оборону.