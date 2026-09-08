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Американські військові перехопили плавучу заправну станцію еквадорського наркокартелю

Автор:
Вероніка Довганюк
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Американські військові 7 вересня перехопили плавучу заправну станцію, яка підтримувала судна, що перевозять наркотики у східній частині Тихого океану.

Про це повідомило Південне командування збройних сил США в Х.

Пізніше розвіддані підтвердили, що судно належить еквадорському наркокартелю «Лос Чонерос». Людей, яких затримали на судні, передадуть владі Еквадору.

Військові США оглянули судно і затопили його.

  • 5 лютого американські військові завдали удару по судну в східній частині Тихого океану, яке, за даними розвідки, використовували для контрабанди наркотиків до США.
  • Після цього, 13 лютого, під ударом було судно наркоторговців у Карибському морі.