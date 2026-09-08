Американські військові перехопили плавучу заправну станцію еквадорського наркокартелю

Американські військові 7 вересня перехопили плавучу заправну станцію, яка підтримувала судна, що перевозять наркотики у східній частині Тихого океану.
Про це повідомило Південне командування збройних сил США в Х.
Пізніше розвіддані підтвердили, що судно належить еквадорському наркокартелю «Лос Чонерос». Людей, яких затримали на судні, передадуть владі Еквадору.
Військові США оглянули судно і затопили його.
- 5 лютого американські військові завдали удару по судну в східній частині Тихого океану, яке, за даними розвідки, використовували для контрабанди наркотиків до США.
- Після цього, 13 лютого, під ударом було судно наркоторговців у Карибському морі.