Військові США знищили судно нібито з наркотиками в Тихому океані. Двоє загиблих

Американські військові завдали удару по судну в східній частині Тихого океану, яке, за даними розвідки, використовували для контрабанди наркотиків до США.

Про це повідомило Південне командування США (SOUTHCOM).

Операцію провели 5 лютого за наказом командувача генерала Френсіса Донована. Судно рухалося одним із відомих маршрутів наркоторгівлі та було пов’язане з мережами контрабанди наркотиків.

Під час удару загинули двоє людей, яких у командуванні назвали причетними до наркоторгівлі. Військові США не постраждали.

Операцію виконала Об’єднана оперативна група «Південний спис» (Southern Spear). У SOUTHCOM заявили, що такі дії спрямовані на боротьбу з мережами наркотрафіку, які постачають наркотики до Сполучених Штатів.

З листопада 2025 року американські військові проводять операцію «Південний спис» у Центральній і Південній Америці та Карибському регіоні. Її мета — знищення інфраструктури наркокартелів і суден, які використовують для перевезення наркотиків.

Більшість американців проти втручання. Опитування CBS News показало, що 70% респондентів не підтримують військові дії США у Венесуелі. Попри це 22 листопада США провели найбільшу операцію з демонстрації сили поблизу кордонів Венесуели.