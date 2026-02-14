Американські військові вдарили по судну, яке перевозило наркотики в Карибському морі

Американські військові завдали удару по судну наркоторговців у Карибському морі. За даними розвідки, його використовували для контрабанди наркотиків до США.

Про це повідомило Південне командування США.

Там зазначили, що операція відбулася 13 лютого за наказом командувача Френсіса Донована. Удару завдала Об’єднана оперативна група «Південний спис».

У командуванні кажуть, що перед атакою підтвердили інформацію розвідки: судно рухалося відомим маршрутом наркоторгівлі та було пов’язане з перевезенням наркотиків до США.

За офіційними даними, під час операції загинули троє людей, яких військові назвали причетними до наркоторгівлі. Серед американських військових поранених або загиблих немає.

Операція відбулася в акваторії Карибського моря, де США регулярно проводять місії з протидії наркотрафіку та контрабанді.

З листопада 2025 року американські військові проводять операцію «Південний спис» у Центральній і Південній Америці та Карибському регіоні. Її мета — знищити інфраструктуру наркокартелів і суден, які використовують для перевезення наркотиків.

Більшість американців проти втручання. Опитування CBS News показало, що 70% респондентів не підтримують військові дії США у Венесуелі. Попри це 22 листопада США провели найбільшу операцію з демонстрації сили поблизу кордонів Венесуели.