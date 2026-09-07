У Фінляндії завершили будівництво 200-кілометрового барʼєра на кордоні з Росією

Фінляндія закінчила будувати на кордоні з Росією барʼєр завдовжки 200 кілометрів. Це обійшлося країні у €365 мільйонів.

Про це пише YLE News.

Збудоване загородження складається з металевого паркану, дороги, що проходить поруч, і смуги без лісу. На самому паркані встановили камери спостереження, ліхтарі та гучномовці.

Барʼєр проходить територією 17 муніципалітетів країни — від Лапландії до узбережжя Фінської затоки. Його проклали через землі приблизно тисячі власників. Країна виплатила їм компенсації на загальну суму майже €3 мільйони. Таким чином Фінляндія хоче запобігти незаконному в’їзду і так званій цілеспрямованій міграції.

Перші пропозиції про будівництво барʼєра на кордоні з Росією зʼявилися у 2022 році. У липні 2022 року парламент країни схвалив законопроєкт про зведення загороджувальних барʼєрів з можливістю повністю закрити ділянку спільного кордону завдовжки 1 300 кілометрів у разі виняткових обставин.