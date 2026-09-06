У Польщі підняли військовий вертоліт у небо через невідому ціль — то була пташина зграя

У Польщі зафіксували невідомий об’єкт, який, ймовірно, залетів на територію країни з боку Білорусі. Для його перевірки військові підняли вертоліт, однак виявилося, що це пташина зграя.
Про це повідомило Оперативне командування ЗС Польщі.
«Об’єкт» виявили системи радіолокаційного спостереження. Військові перевіряли, чи не йдеться про реальну загрозу. Згодом перевірка показала, що невідомим об’єктом була велика зграя птахів.
У польському командуванні також заявили, що протягом останніх годин не фіксували активності російської авіації, яка могла б завдавати ударів по території України.
- Напередодні Польща оголосила, що з 10 вересня запровадить тимчасові обмеження на польоти в східній частині країни. Це має дати силам ППО більше можливостей, аби реагувати на можливі загрози з території України та Білорусі.
- У Польщу час від часу залітають російські дрони. Зокрема, у ніч проти 30 липня під час масованої атаки РФ по Україні невідомий об’єкт залетів у повітряний простір Польщі. Згодом стало відомо, що йдеться про російську ракету Х-101.