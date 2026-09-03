У Польщі до 9 грудня обмежать польоти над сходом країни. Що відомо

У східній частині Польщі тимчасово обмежують польоти з 10 вересня по 9 грудня. Це роблять для того, щоб Повітряні сили країни могли ефективно реагувати на потенційні загрози.

Про це повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Ці обмеження не стосуватимуться пасажирських літаків, які літають набагато вище. Суворі обмеження діятимуть саме в нічний час.

У Польщу час від часу залітають російські дрони. Зокрема, у ніч проти 30 липня під час масованої атаки РФ по Україні невідомий об’єкт залетів у повітряний простір Польщі. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що йдеться про російську ракету Х-101, а польські служби повідомляли про вибухи та вирву поблизу Тарнави-Колонії в Люблінському воєводстві.