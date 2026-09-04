Військового ГУР, якого підозрюють у стрілянині з СБУ, звільнили з-під варти

Військовослужбовця ГУР МО Сергія Іванова, якого підозрюють у стрілянині зі Службою безпеки України, звільнили з-під варти та обрали йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Особисте зобовʼязання передбачає, що Іванов має повідомляти про своє місцеперебування та прибувати до суду за першою вимогою. Його поручителем став командир.

Адвокат Іванова Тарас Боровський раніше писав, що, за версією слідства, Іванов напав першим.