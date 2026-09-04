Медіа: Спецпредставники Трампа мали приїхати в Київ цими вихідними, але Віткофф «забоявся», а росіяни намагаються зірвати візит

Представники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер планували відвідати Москву та Київ 5 і 6 вересня. Але тепер обговорюють альтернативні варіанти, адже Віткофф «забоявся» їхати.

Про це пише Kyiv Independent з посиланням на джерела.

«Росіяни не хочуть, щоб вони приїжджали сюди, до Києва, а Віткофф завжди чутливо реагує на настрої Росії. Там їм кажуть, що це небезпечно», — сказав співрозмовник медіа.

Reuters також пише, що американці розглядали 6 вересня як можливу дату для візиту в Київ, але росіяни намагаються зірвати їхню поїздку. Тож обговорення щодо остаточної дати візиту американських перемовників до України все ще тривають.

«Росіяни не хочуть, щоб вони відвідували Київ, і намагаються змусити їх змінити план», — каже джерело агентства.