Медіа: Спецпредставники Трампа мали приїхати в Київ цими вихідними, але Віткофф «забоявся», а росіяни намагаються зірвати візит

Представники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер планували відвідати Москву та Київ 5 і 6 вересня. Але тепер обговорюють альтернативні варіанти, адже Віткофф «забоявся» їхати.
Про це пише Kyiv Independent з посиланням на джерела.
«Росіяни не хочуть, щоб вони приїжджали сюди, до Києва, а Віткофф завжди чутливо реагує на настрої Росії. Там їм кажуть, що це небезпечно», — сказав співрозмовник медіа.
Reuters також пише, що американці розглядали 6 вересня як можливу дату для візиту в Київ, але росіяни намагаються зірвати їхню поїздку. Тож обговорення щодо остаточної дати візиту американських перемовників до України все ще тривають.
«Росіяни не хочуть, щоб вони відвідували Київ, і намагаються змусити їх змінити план», — каже джерело агентства.
- Україна запросила Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до Києва ще у квітні. Але з того часу вони так і не приїхали, хоча неодноразово їздили до Москви. Президент Володимир Зеленський називав це проявом неповаги.
- Наприкінці липня журналіст «Радіо Свобода» Алекс Рауфоглу повідомляв, що представники Трампа мають приїхати в Україну на День Незалежності — 24 серпня. Але поїздку знову перенесли через посилення російських атак на Київ.
- 31 серпня Зеленський розповів, що поговорив телефоном з представниками президента США. Вони домовилися визначити дату їхнього візиту в Україну, адже це, за словами Зеленського, було б «дуже корисно для напрацювання рішень до миру».