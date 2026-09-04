Івана Федорова звільнили з посади голови Запорізької ОВА. Тепер він очолить Агентство відновлення

Івана Федорова звільнили з посади керівника Запорізької обласної військової адміністрації і призначили головою Державного агентства відновлення України.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Тепер Федоров замінить на посаді Сергія Сухомлина, який очолював Агентство з вересня 2024 року. Він подав заяву про відставку за власним бажанням 29 липня.
Напередодні Федоров заявив, що очолити Агентство відновлення йому запропонував президент Володимир Зеленський. Нову посаду він планує поєднувати з посадою заступника голови Ради оборони Запорізької області.
- Іван Федоров став головою Запорізької ОВА в лютому 2024 року, а до цього — з грудня 2020-го — був мером Мелітополя. У березні 2022-го його викрали росіяни, бо він відмовився з ними співпрацювати. Тоді мешканці Мелітополя вийшли на протест, вимагаючи звільнити мера, і за кілька днів його обміняли на девʼятьох полонених російських солдатів.