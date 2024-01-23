Іван Федоров став очільником Запорізької ОВА

Колишній мер Мелітополя Іван Федоров став новим очільником Запорізької ОВА, замінивши Юрія Малашка.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Кабінет міністрів України погодив призначення Івана Федорова на посаду голови Запорізької обласної військової адміністрації, а також звільнення Юрія Малашка з цієї посади.

З 2010 до 2015 року Іван Федоров працював депутатом Мелітопольської міської ради. Після цього він став депутатом Запорізької обласної ради від «Блоку Петра Порошенка» та членом постійної депутатської комісії з питань бюджету. У 2019 році Федоров став радником Мелітопольського міського голови з питань містобудування та архітектури, а в грудні 2020 — мером Мелітополя. Його обрали від політичної партії «Команда Сергія Мінька».

Іван Федоров навчався у Таврійському державному агротехнологічному університеті, Київському політехнічному інституті та Дніпропетровському регіональному інституті державного управління.

На початку повномасштабної війни Федоров відмовився співпрацювати з окупантами, 11 березня 2022 його викрали російські військові. Наступного дня мешканці міста вийшли на протест, вимагаючи звільнити мера. Через кілька днів його обміняли на девʼятьох полонених російських солдатів.