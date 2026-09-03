ГУР заявив про кампанію з дискредитації розвідки на тлі конфлікту з СБУ

Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР) заявило про цілеспрямовану кампанію дезінформації, яка намагається дискредитувати бойові підрозділи спецслужби.

Про це йдеться у повідомленні в соцмережах ГУР.

Там кажуть, що для реалізації кампанії організатори планують залучати медіа, блогерів та телеграм-канали «із сумнівною репутацією», зокрема й за фінансову винагороду.

У ГУР закликали довіряти лише перевіреним джерелам і окремо звернулися до медіа, журналістів та блогерів: «Якщо з вами звʼязуються з пропозиціями опублікувати й поширити неперевірені сумнівні дані — негайно звертайтеся до правоохоронних органів».

Що передувало

Ця заява ГУР з’явилася на тлі конфлікту з СБУ, який почався 2 вересня. Спецслужба звинуватила заступника командира «Російського добровольчого корпусу» (РДК), який підпорядковується ГУР, Степана Каплунова в спілкуванні з ФСБ та підготовці замахів на їхнє замовлення. Під час слідчих дій у цій справі сталася стрілянина, кілька бійців ГУР були поранені.