ВАКС залишив без змін запобіжку ексзаступниці голови ОП Мудрій, яка фігурує у розслідуванні «Форест Гамп»

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжку ексзаступниці голови Офісу президента Ірині Мудрій. Вона залишається під вартою з альтернативою застави у 20 мільйонів гривень.

Про це стало відомо з трансляції ВАКС.

Під час розгляду апеляції САП просила збільшити заставу до 150 мільйонів гривень. Прокурор заявив, що Мудра може внести 20 мільйонів, зокрема пославшись на її слова про додаткову оплату в розмірі $20—30 тисяч на місяць під час роботи в Офісі президента.

Сама Мудра просила скасувати тримання під вартою. Вона заявила, що готова виконувати покладені судом обов’язки, зокрема здати закордонний паспорт, носити електронний браслет і не спілкуватися з визначеним колом людей.