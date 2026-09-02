Українські Сили оборони знищили російський літак МіГ-29 і вертоліт Ка-27 під час ударів по аеродромах.
Про це повідомили в Генштабі.
Вертоліт знищили внаслідок удару по аеродрому «Єйськ» у Краснодарському краї Росії 30 серпня, а МіГ-29 — під час удару по аеродрому «Міллерово» в Ростовській області 27 серпня.
Також у Генштабі розповіли, що 1 вересня та в ніч на 2 вересня українські військові атакували склад боєприпасів росіян у Володимирівці Донецької області, а в Очеретиному — склад матеріально-технічних засобів підрозділу.
У Речиці Брянської області Росії влучили в район локації зброї та військової техніки російської армії.
- Напередодні Генштаб повідомляв, що українські війська в ніч проти 1 вересня атакували комплекс «Новатек-Усть-Луга» в Ленінградській області Росії. Під ударом були елементи установки для переробки нафти та технологічне обладнання. Там спалахнула пожежа.