Справа «Форест Гамп». Ексзаступницю голови ОП Мудру почали прослуховувати за 10 місяців до того, як щодо неї зареєстрували справу

Ексзаступницю голови ОП Ірину Мудру почали прослуховувати за 10 місяців до того, як слідчі зареєстрували справу «Форест Гамп» — про легалізацію 150 мільйонів гривень для сплати застави за ексміністра енергетики Германа Галущенка.

Про це повідомив адвокат Мудрої Артем Крикун-Труш на засіданні Апеляційної палати ВАКС.

«Слухати» Мудру почали 13 травня 2025 року, а до складу злочинної організації, за інформацією слідчих, вона доєдналася не пізніше жовтня 2025 року.

Оперативно-розшукову справу № 408, яка б дозволила прослуховувати ексзаступницю голови ОП, відкрили ще в серпні 2024 року, а дозвіл на це отримали тільки 23 квітня 2025-го.