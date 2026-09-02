«Стабілізувати фронт та трансформувати ЗСУ». Михайло Драпатий назвав свої головні пріоритети як головнокомандувача

Михайло Драпатий назвав вісім пріоритетів на посаді головнокомандувача ЗСУ. Він додав, що «кожне рішення, яке я ухвалюю, і кожен ресурс, який я розподіляю, будуть спрямовані на досягнення однієї або кількох із наведених нижче цілей».

Перша

Першим пріоритетом він назвав стабілізацію на фронті, зокрема збереження та створення нових спроможностей, і захист населених пунктів та критичної інфраструктури України.

Друга

Другий пріоритет стосується людського капіталу ЗСУ — змінювати та розвивати систему призову, підготовки, ротації та проходження військової служби, а також враховувати потреби військових і суспільства. У межах цього він також заявив, що потрібно «враховувати уроки минулого під час формування політики залучення, проходження та завершення військової служби».