FT: Росія таємно допомагає Ірану створити надзвукові ракети, здатні загрожувати кораблям США на Близькому Сході

Росія таємно допомагає Ірану розробляти надзвукові крилаті ракети — це новий клас зброї, яка здатна загрожувати американським авіаносцям та іншим військовим кораблям на Близькому Сході. Багаторічна секретна програма отримала кодову назву C430L.

Про це пише Financial Times у розслідуванні, яке ґрунтується на витоку російського листування, даних про поїздки та аналізі військових патентів.

До програми залучили деяких найдосвідченіших російських ракетних спеціалістів. Її розпочали у 2023 році та продовжили під час війни США та Ізраїлю проти Ірану. Основна мета C430L — допомогти Ірану розробити реактивний двигун прямоточного типу, який дає змогу крилатій ракеті підтримувати політ на швидкості, що в кілька разів перевищує швидкість звуку.

Експерти з ракетного озброєння та військові фахівці вважають, що ці технології призначені для крилатих ракет протикорабельного та наземного ударного призначення. FT вважає, що програма такого масштабу потребувала б політичного схвалення на найвищому рівні в Росії.

Заданими журналістів, Іран уже розробив і провів льотні випробування реактивної силової установки прямоточного типу, хоча наразі немає доказів того, що надзвукову крилату ракету, створену за сприяння Росії, вже взято на озброєння.

Програму допомоги Ірану у створенні надзвукової ракети організував «Рособоронекспорт» — російський державний експортер озброєнь, який координував реалізацію проєкту з російським ракетобудівним підприємством.