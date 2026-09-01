Новим тимчасовим керівником Агенції оборонних закупівель став Артем Романюков

Артема Романюкова призначили новим тимчасовим виконувачем обов’язків керівника Агенції оборонних закупівель. Раніше він був начальником департаменту цифровізації Міністерства оборони, а перед цим — заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Про це повідомили на сайті Міноборони.

Романюков має продовжити переводити оборонні закупівлі на тендери, цифровізувати деякі механізми та здійснювати антикорупційну роботу. Раніше він вже впроваджував реформи оборонних закупівель — йдеться про процедури на закупівлю озброєння і військової техніки.

Водночас АОЗ готує конкурс, щоб обрати нового постійного очільника агенції. Для цього агенція планує закупити послуги рекрутингової компанії. Конкурсний відбір мають завершити до кінця 2026 року.

20 серпня стало відомо, що Арсен Жумаділов достроково розірвав контракт і пішов з посади керівника Агенції оборонних закупівель.