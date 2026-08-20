Арсен Жумаділов достроково йде з посади керівника Агенції оборонних закупівель

Арсен Жумаділов достроково розірвав контракт і пішов з посади керівника Агенції оборонних закупівель.

Про це він оголосив 20 серпня на пресконференції в Києві, передає кореспондентка «Бабеля».

Заяву про звільнення він написав сьогодні, на посаді залишатиметься до 31 серпня. Обовʼязки в. о. керівника буде виконувати Олег Кльоц — директор із закупівель АОЗ, колишній гендиректор «Медичних закупівель України».