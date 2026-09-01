Верховна Рада вдруге не підтримала законопроєкт про ПДВ на посилки до €150

Верховна Рада не підтримала законопроєкт про ПДВ на посилки вартістю до €150, куплені на закордонних маркетплейсах.

За відповідне рішення проголосували лише 194 народні депутати — не вистачило 32 голосів, йшлося під час пленарного засідання Ради.

Як мала б запрацювати нова система:

ПДВ сплачуватиме маркетплейс, а не український покупець;

посилки декларуватимуть поштові оператори та експрес-перевізники на основі спеціальних реєстрів;

для іноземних маркетплейсів запровадять вимоги про облік і представництво в Україні;

передбачать перехідний період без штрафів: протягом першого року за ненавмисні помилки зі сплатою ПДВ штрафувати не будуть, якщо сам податок сплачено повністю.

Якщо б закон ухвалили, нові правила запрацювали б не раніше 1 січня 2027 року.