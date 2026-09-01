Верховна Рада вдруге не підтримала законопроєкт про ПДВ на посилки до €150

Верховна Рада не підтримала законопроєкт про ПДВ на посилки вартістю до €150, куплені на закордонних маркетплейсах.
За відповідне рішення проголосували лише 194 народні депутати — не вистачило 32 голосів, йшлося під час пленарного засідання Ради.
Як мала б запрацювати нова система:
- ПДВ сплачуватиме маркетплейс, а не український покупець;
- посилки декларуватимуть поштові оператори та експрес-перевізники на основі спеціальних реєстрів;
- для іноземних маркетплейсів запровадять вимоги про облік і представництво в Україні;
- передбачать перехідний період без штрафів: протягом першого року за ненавмисні помилки зі сплатою ПДВ штрафувати не будуть, якщо сам податок сплачено повністю.
Якщо б закон ухвалили, нові правила запрацювали б не раніше 1 січня 2027 року.
- ПДВ на посилки до €150 — це один з чотирьох податкових законопроєктів, які вимагає ухвалити МВФ, щоб продовжити кредитну програму для України. У квітні депутати ухвалили один з них, продовживши військовий збір за ставкою 5% на три роки після війни. А законопроєкт № 15111-д про оподаткування цифрових платформ — «податок на OLX» — підтримали в першому читанні.