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Верховна Рада вдруге не підтримала законопроєкт про ПДВ на посилки до €150

Автор:
Христина Піцуряк
Дата:

Верховна Рада не підтримала законопроєкт про ПДВ на посилки вартістю до €150, куплені на закордонних маркетплейсах.

За відповідне рішення проголосували лише 194 народні депутати — не вистачило 32 голосів, йшлося під час пленарного засідання Ради.

Як мала б запрацювати нова система:

  • ПДВ сплачуватиме маркетплейс, а не український покупець;
  • посилки декларуватимуть поштові оператори та експрес-перевізники на основі спеціальних реєстрів;
  • для іноземних маркетплейсів запровадять вимоги про облік і представництво в Україні;
  • передбачать перехідний період без штрафів: протягом першого року за ненавмисні помилки зі сплатою ПДВ штрафувати не будуть, якщо сам податок сплачено повністю.

Якщо б закон ухвалили, нові правила запрацювали б не раніше 1 січня 2027 року.