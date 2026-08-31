Середня зарплата в Україні в липні дещо знизилася. Скільки заробляють українці і де найбільше

Середня заробітна плата в Україні в липні 2026 року становила 32 243 гривні. Це на 1,6% менше, ніж у червні.

Про це повідомила Державна служба статистики України.

Найвищі середні зарплати зафіксували в Києві — 49 463 грн, Луганській області — 35 367 грн та на Київщині — 33 268 грн.

Найменше в середньому заробляли працівники Чернівецької області — 23 354 грн, і Кіровоградської — 23 532 грн.

Працівники сфери інформації та телекомунікацій у липні отримували найвищі зарплати — 78 716 грн, а працівники освіти — найменші (20 237 грн).

Водночас станом на 1 серпня заборгованість із виплати зарплат в Україні становила 3,8 млрд грн.

Дані Держстату не враховують тимчасово окуповані території та частину територій, де тривають або тривали бойові дії.