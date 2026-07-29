У червні середня зарплата в Україні зросла на 5,9%. Де отримують найбільше

В Україні у червні середня зарплата зросла на 5,9% та становить 32 783 грн.

Про це повідомила Державна служба статистики України.

Найбільше коштів отримують мешканці Києва (48 393 грн), Луганщини (38 143 грн) та Київщини (33 849 грн). Найнижча зарплатня — у жителів Чернівецької області (24 472 грн) та Кіровоградщини (23 882 грн).

Найбільше платять робітникам у сфері інформації та телекомунікацій — 77 931 грн, а найменше — в охороні здоровʼя та наданні соцдопомоги (22 274 грн).

Заборгованість держави з виплати заробітної плати станом на 1 липня становить 3,8 млрд грн.