The Economist: Путін вирішив піти на ескалацію війни в Україні, бо вважає, що «його повісять», якщо РФ не захопить усю Донеччину

Путін, схоже, готується посилити війну проти України, оскільки не бачить способу вийти з конфлікту без демонстрації «перемоги» і побоюється за своє життя.

Про це пише The Economist із посиланням на джерела, близькі до Кремля.

За їхніми даними, протягом літа Путін кілька тижнів розмірковував, що робити далі з війною в Україні, і зрештою ухвалив рішення про ескалацію.

Одним із факторів міг стати візит до Москви директора американського ЦРУ Джона Реткліффа 25 серпня. За даними джерел іноземних медіа, Реткліфф міг або попередити Кремль про неприпустимість атак на країни НАТО, або переконувати Путіна домовлятися про мир, вказуючи на погіршення становища Росії.

Проте російський лідер, за інформацією медіа, розглядає ескалацію як спосіб уникнути ситуації, яку в Росії називають тупиком. Його головна проблема — не лише військові невдачі, а й те, що війна триває майже пʼять років і дедалі сильніше тисне на російське суспільство та еліти.

«Все більше виникає відчуття, що цар голий», — заявив один із представників російської еліти. А 57% громадян РФ називають ситуацію «напруженою».

Імовірно, Путін вважає, що завершення війни без досягнення навіть мінімальної мети — захоплення всього українського Донбасу — фізично поставить його під загрозу. За словами іншого співрозмовника видання, у якийсь момент Путін сказав своєму оточенню: «Мене повісять». Видання не уточнює, коли саме пролунала ця фраза та в якому контексті.

Серед можливих сценаріїв ескалації The Economist називає посилення ударів по Україні та мобілізацію ще 300–400 тисяч своїх військових через тиск на владу регіонів РФ.

За межами України, як вважають західні розвідки, Москва розглядає посилення гібридної війни та диверсій проти союзників України, атаки на логістичні маршрути з Європи, а також можливі удари по європейських підприємствах, які виробляють зброю для України. Водночас західні спецслужби вважають, що прямого військового зіткнення Росії з НАТО Путін наразі не прагне.

При цьому, як зазначає The Economist, нова ескалація навряд чи розвʼяже проблеми Росії. Навпаки, вона може збільшити втрати, економічний тиск і невдоволення населення, а також підвищити нестабільність як усередині Росії, так і за її межами.