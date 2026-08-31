FT: Маск готовий дозволити Україні використовувати Starlink для ударів по РФ, але рішення має ухвалити Білий дім

Американський бізнесмен Ілон Маск говорив ексміністру оборони Михайлу Федорову, що він може дозволити Україні використовувати безпілотники Starlink для ударів по території Росії.

Про це пише Financial Times з посиланням на неназваних співрозмовників.

Однак Маск сказав, що це рішення політичне і має бути ухвалене в Білому домі. Федоров також не розповів журналістам про свої розмови з американським бізнесменом.