Підрив авто російського підполковника в Петербурзі могла влаштувати дівчина після спілкування з «представниками ЗСУ»

Підрив авто російського підполковника в Петербурзі, який стався напередодні зранку, могла влаштувати 24-річна дівчина, яка нібито до цього спілкувалася з «представниками ЗСУ».

Про це пише російське медіа «Фонтанка».

Інше російське медіа, «Медуза», пише, що внаслідок вибуху автомобіля загинув російський військовий Сергій Сєчков, який служив у 332 окремому гвардійському вертолітному Краснознамьонному полку. Він, за даними російських медіа, заявляв начальству, що перебуває «у списках на ліквідацію», та регулярно перевіряв авто перед виїздом.

За версією «Фонтанки», кілька місяців тому з дівчиною зв’язалися невідомі, а згодом — люди, які назвалися «представниками ЗСУ». Вони нібито переконували її, що вона «живе не в тій країні», після чого запропонували закласти вибухівку під автомобіль військового і виїхати з РФ.

Російські силовики стверджують, що дівчина нібито заклала вибухівку, а потім вирушила до аеропорту «Пулково».

На світанку 27 серпня вона вилетіла до Туреччини, звідки згодом нібито поїхала до Кишинева. Її особу, за даними російських медіа, вже встановили.