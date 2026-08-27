У Санкт-Петербурзі вибухнула автівка російського підполковника. Він загинув, його дружина поранена

У російському Санкт-Петербурзі зранку 27 серпня вибухнув автомобіль, в якому були підполковник армії РФ та його дружина.
Про це пишуть російські медіа.
Інцидент стався біля магазину у мікрорайоні Слов’янка. За даними медіа, в автівці спрацював саморобний вибуховий пристрій, коли подружжя відʼїжджало від будинку.
Попередньо, обоє отримали важкі травми ніг. Чоловік загинув на місці, а жінку відправили до реанімації. Офіційну причину вибуху й особу загиблого поки що не встановили.
Як зазначає російське видання «Агентство», вибух стався у мікрорайоні, який активно забудовували житлом для військових. У 2010 році оглядати зведені там квартири приїжджав Путін, який тоді був премʼєр-міністром.
- 13 серпня у тимчасово окупованому Севастополі підірвали ще одного російського військового. Телеграм-канали писали, що загиблий — офіцер ВМФ Росії Роберт Шагеєв. Він був командиром єдиного українського підводного човна «Запоріжжя» й у 2014 році здав його росіянам без бою. Згодом він присягнув Збройним силам РФ і продовжив службу на російському Чорноморському флоті.
- Офіційно в Україні причетність до цього інциденту не підтверджували, але наступного дня президент Володимир Зеленський розповів, що українські спецслужби доповіли йому про стан виконання «точкових операцій» проти колаборантів на окупованих територіях, зокрема в Севастополі.