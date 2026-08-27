У Санкт-Петербурзі вибухнула автівка російського підполковника. Він загинув, його дружина поранена

У російському Санкт-Петербурзі зранку 27 серпня вибухнув автомобіль, в якому були підполковник армії РФ та його дружина.

Про це пишуть російські медіа.

Інцидент стався біля магазину у мікрорайоні Слов’янка. За даними медіа, в автівці спрацював саморобний вибуховий пристрій, коли подружжя відʼїжджало від будинку.

Попередньо, обоє отримали важкі травми ніг. Чоловік загинув на місці, а жінку відправили до реанімації. Офіційну причину вибуху й особу загиблого поки що не встановили.

Як зазначає російське видання «Агентство», вибух стався у мікрорайоні, який активно забудовували житлом для військових. У 2010 році оглядати зведені там квартири приїжджав Путін, який тоді був премʼєр-міністром.